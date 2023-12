Óhugnanlegt atvik í leik í úrvalsdeildinni – Fyrirliði Luton hneig niður og leikurinn stöðvaður

Gríðarlega óhugnanlegt atvik átti sér stað í leik Bournemouth og Luton í dag en spilað er í ensku úrvalsdeildinni.

Staðan er 1-1 þessa stundina en dómari leiksins hefur stöðvað viðureignina vegna Tom Lockyer, fyrirliða Luton.

Lockyer hneig niður í seinni hálfleik í leiknum en ástæðan er óljós að svo stöddu.

Leikmenn beggja liða tóku eftir því að Lockyer væri í grasinu og kölluðu um leið eftir hjálp.

Myndband af þessu má sjá hér.

Luton Town vs Bournemouth stopped as

Tom lockyer collapsed in the pitch😳pic.twitter.com/sbrafjD867

— Vaibhav Hatwal ◟̽◞̽ 🤧 (@vaibhav_hatwal) December 16, 2023