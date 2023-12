Búið að aflýsa leik Bournemouth og Luton

Gríðarlega óhugnanlegt atvik átti sér stað í leik Bournemouth og Luton í dag en spilað er í ensku úrvalsdeildinni.

Staðan er 1-1 þessa stundina en dómari leiksins hefur stöðvað viðureignina vegna Tom Lockyer, fyrirliða Luton.

Lockyer hneig niður í seinni hálfleik í leiknum en ástæðan er óljós að svo stöddu.

Leikmenn beggja liða tóku eftir því að Lockyer væri í grasinu og kölluðu um leið eftir hjálp.

Nú er búið að staðfest að leikurinn haldi ekki áfram og verður hann spilaður á öðrum tíma vegna atviksins.

The Premier League match between Bournemouth and Luton has been abandoned due to a player medical incident.

Our thoughts are with Tom Lockyer and all players involved in today’s match.

— Premier League (@premierleague) December 16, 2023