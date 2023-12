Skoða það að bjarga manninum sem fær ekkert að spila á Englandi – Leikmaður Arsenal einnig á blaði

Það er ekki víst að Clement Lenglet verði í herbúðum Aston Villa út leiktíðna en hann er þar á láni frá Barcelona.

Lánssamningurinn gildir út leiktíðina en hingað til hefur Lenglet aðeins spilað í Sambandsdeildinni með Villa.

Staða miðvarðarins fyrir janúargluggann er því í óvissu en hann vill spila meira.

AC Milan hefur nú spurst fyrir um Lenglet við Börsunga en Ítalirnir hafa áhuga á að fá hann.

Milan vill bæta við sig miðverði í janúar og er einnig með Jakub Kiwior, leikmann Arsenal, á blaði.

🔴⚫️ AC Milan have asked Barcelona for Clement Lenglet situation for January window.

Kiwior, Gabbia and now also Lenglet as called by @gbsans — all names on AC Milan list.

Lenglet only played 450’ in Conference League at Aston Villa, 0 minutes in PL so could leave soon. pic.twitter.com/VjYtMf8cTR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023