Hareide kynnir hóp sinn sem fer til Miami í janúar – Gylfi Þór og Petersson í hópnum

A landslið karla leikur tvo vináttuleiki í Bandaríkjunum í janúar og má sjá leikmannahóp íslenska liðsins fyrir verkefnið hér að neðan. Þann 13. janúar mætir liðið Gvatemala og þann 17. janúar verður mótherjinn Hondúras.

Báðir leikirnir fara fram á DRV Pink Stadium í Fort Lauderdale í Flórída.

Gylfi Þór Sugrðsson er í leikmannahópnum en ekki er hægt að velja leikmenn sem spila í vetrardeild. Lukas J. Blöndal Petersson markvörður Hoffenheim og sonur Alexanders Pettersonar eru í hópnum.

Hópurinn

Markmenn Félag Leikir Mörk

Hákon Rafn Valdimarsson IF Elfsborg 5 0

Patrik Sigurður Gunnarsson Viking FK 3 0

Lukas J. Blöndal Petersson TSG 1899 Hoffenheim 0 0

Aðrir leikmenn Félag Leikir Mörk

Gylfi Þór Sigurðsson Lyngby BK 80 27

Arnór Ingvi Traustason IFK Norrköping 53 5

Sverrir Ingi Ingason FC Midtjylland 46 3

Andri Lucas Guðjohnsen Lyngby BK 18 5

Stefán Teitur Þórðarson Silkeborg IF 18 1

Brynjar Ingi Bjarnason HamKam 14 2

Daníel Leó Grétarsson SönderjyskE 13 0

Andri Fannar Baldursson IF Elfsborg 9 0

Valgeir Lunddal Friðriksson BK Häcken 8 0

Kolbeinn Birgir Finnsson Lyngby BK 7 0

Sævar Atli Magnússon Lyngby BK 5 0

Dagur Dan Þórhallsson Orlando City SC 4 0

Ísak Snær Þorvaldsson Rosenborg BK 4 0

Kristall Máni Ingason SönderjyskE 4 0

Logi Tómasson Strömsgodset IF 2 0

Kolbeinn Þórðarson IFK Göteborg 1 0

Anton Logi Lúðvíksson Breiðablik 0 0

Brynjólfur Darri Willumsson Kristiansund BK 0 0

Eggert Aron Guðmundsson Stjarnan 0 0

Hlynur Freyr Karlsson Valur 0 0