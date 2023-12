Sú léttklædda birtir mynd og segir – „Get ég fengið Solskjær til að koma aftur?“

Bella Cox stuðningskona Manchester United er dugleg að birta af sér léttklæddar myndir á samfélagsmiðlum í búningum félagsins.

Bella er með fjölda fylgjenda á samfélagsmiðlum og nýjasta færsla hennar vekur nokkra athygli.

Bella er með 18 þúsund fylgjendur á Twitter en þar birti hún færslu sem snýr að þjálfaramálum félagsins.

Nokkrar líkur eru á því að Erik ten Hag verði rekinn á næstu vikum en Bella virðist vilja fá Ole Gunnar Solskjær ftur til starfa.

„Gæti ég freistað Ole GUnnar Solskjær til að snúa til baka?,“ skrifar Bella á X-ið.

Reckon I could tempt Ole Gunnar Solskjær out of retirement for tomorrow? 👀 pic.twitter.com/2RzXPSSfZX

— BellaMUFC (@BellaMUFC) December 11, 2023