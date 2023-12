Ange kom með athyglisvert svar – „Hvað heldur þú félagi?“

Ange Postecoglu, stjóri Tottenham, var í stuði á blaðamannafundi liðsins í dag fyrir leikinn gegn Nottingham Forest á morgun.

Þar var Ástralinn spurður að því hvort hann hafi fylgst með leikjum vikunnar í Meistaradeildinni og hvart það fengi hann ekki til að vilja komast í keppnina með Tottenham á næstu leiktíð.

„Hvað heldur þú félagi?“ svaraði Postecoglu léttur.

„Heldurðu að ég skoði dagskránna og hugsi: Það er Meistaradeildin í kvöld, kíki kannski á það? Ég fylgist nokkuð vel með fótbolta.“

Myndband af þessu er hér að neðan.

Reporter: "Did you watch any of the Champions League matches?"🤔

Ange: "What do you reckon mate?"🤣

Ange Postecoglou DID watch the @ChampionsLeague matches this week, with his Spurs side looking to return to the competition next season!👀

🔗https://t.co/xS9BCqNSp7 pic.twitter.com/nrS0xt1Aql

— Hayters TV (@HaytersTV) December 14, 2023