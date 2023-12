Harry Kane fór í kleinu í beinni – Neitaði að gera það sem hann var beðinn

Harry Kane framherji FC Bayern mætti til Englands aftur í gær og átti góðan leik í sigri á Manchester United.

Kane lagði upp eina mark leiksins fyrir Kingsley Coman.

Kane mætti í enska sjónvarpið í gær og ræddi málið en hann flutti sig yfir til Þýskalands síðasta sumar.

Framherjinn var spurður að því hvernig þýskan hans væri og beðinn um að tjá sig aðeins á nýja tungumálinu.

„Ég ætla ekki að vera mér til skammar,“ sagði Kane og neitaði að tala á þýsku.

💪 More to come at Bayern Munich

🌟 How good is Jamal Musiala?

💬 What's your German like?

Harry Kane opens up on how he's settling in following his summer move to Germany 🇩🇪#UCL | @laura_woodsy | @rioferdy5 | @HKane pic.twitter.com/WLZ6rr3xnA

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 12, 2023