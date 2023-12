Eru að framlengja við lykilmanninn

Hee-chan Hwang er nálægt því að gera nýjan samning við Wolves.

Sóknarmaðurinn er algjör lykilmaður í liði Úlfanna og því mikilvægt fyrir félagið að framlengja við hann.

Á þessari leiktíð hefur Hwang skorað átta mörk og lagt upp tvo í sextán úrvalsdeildarleikjum.

Hinn 27 ára gamli Hwang mun fá væna launahækkun og samning til 2028.

🚨🟠 EXCL: Wolves have agreed on new deal for Hee-chan Hwang.

Understand new contract will be valid until June 2028 with an option for further season.

New deal will put him at same level of highest paid players at the club.

Huge move for Wolves with one of their best players. pic.twitter.com/26e71HnIL6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2023