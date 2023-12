Æðstu menn hjá Liverpool mjög ósáttir og fara í viðræður við þýska félagið

Liverpool er allt annað en ánægt með lánsdvöl Fabio Carvalho hjá RB Leipzig og er farið í viðræður við þýska félagið um að kalla hann til baka í janúar.

Miðjumaðurinn ungi var lánaður til Leipzig til að fá spiltíma og þróa sinn leik en Liverpool bindur miklar vonir við hann.

Það hefur ekki gengið eftir en Carvalho hefur aðeins spilað 257 mínútur alls á leiktíðinni.

Liverpool telur honum því betur borgið hjá sér eða annars staðar á láni og er í viðræðum við Leipzig um að fá hann til baka.

🚨 EXCL: Liverpool have opened talks with RB Leipzig to bring Fabio Carvalho back in January due to insufficient game time.

Carvalho could start in UCL tonight but he only played 257 total minutes so far — #LFC not happy with this loan.

Decision on next steps to be made soon. pic.twitter.com/DKTOvq546U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2023