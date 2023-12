Sjáðu skelfilegt atvik í gærkvöldi – Forsetinn kýldi dómarann

Svakalegt atvik átti sér í stað í tyrknesku úrvalsdeildinni í gær þegar dómari leiks Ankaragucu og Rizespor var kýldur.

Leiknum var lokið þegar forseti Ankaragucu, Faruk Koca, réðst að Halil Umut Meler dómara. Var dómarinn kýldur í andlitið og svo reynt að sparka í hann.

Leikmenn og starfsmenn bjuggu til varnarvegg í kringum Meler á meðan hann kom sér á fætur.

Var Meler með ljótt glóðurauga eftir atvikið og var komið á sjúkrahús um leið.

Sjálfum leiknum lauk 1-1.

Myndband af þessu er hér að neðan.

This is so bad pic.twitter.com/6c7mlISNpG

— Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) December 11, 2023