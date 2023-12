Leiða kapphlaupið um leikmann United sem fer pottþétt í janúar

Frankfurt leiðir nú kapphlaupið um Donny van de Beek, miðjumann Manchester United.

Hollenski miðjumaðurinn gekk í raðir United frá Ajax 2020 en hefur engan veginn staðið undir væntingum og ekki fengið almennilegt hlutverk enn þá.

Á þessari leiktíð hefur Van de Beek aðeins tvisvar sinnum komið við sögu með United, í bæði skiptin sem varamaður.

Van de Beek er á förum og nú er líklegast að hann fari til þýska liðsins Frankfurt á láni.

Fabrizio Romano segir frá þessu en hann telur pottþétt að kappinn fari frá United í janúar.

Topplið La Liga, Girona, hefur einnig sýnt Van de Beek áhuga en ólíklegra er að hann endi þar.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.

Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.

Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023