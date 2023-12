Jurgen Klopp hélt ræðu á Anfield í gær og sendi væna pillu á Chelsea

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool sendi smá pillu á Chelsea þegar hann hélt ræðu á Anfield í gærkvöldi.

Stuðningsmenn félagsins mættu þá og fengu að taka þátt í að prufa nýja stúku á heimavelli félagsins.

Liverpool hefur loksins tekist að klára endurbætur og stækkun á Anfield Road stúkunni og verður hún opnuð gegn Manchester United um næstu helgi.

„Það voru nokkrir furðulegir hlutir sem gerðust í sumar, en í dag get ég staðið hérna og sagt að við vorum heppni,“ sagði Klopp.

Liverpool ætlaði að kaupa Moises Caicedo frá Brighton en hann neitaði að koma og fór til Chelsea, næst fór félagið á eftir Romeo Lavia sem hafnaði liðinu og valdi Chelsea einnig.

„Þegar þetta var að gerast þá leit ekki út eins og við værum heppnir en ég er virkilega sáttur í dag. Þú veist þetta aldrei fyrir fram.“

„Við komumst að því að aðrir varnarsinnaðir miðjumenn vildu ekki koma til okkar, við fundum Endo og hann er frábær leikmaður.“

Klopp on failed signings in the summer:

“My god, we were lucky!” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/h0Rj56lQz1

