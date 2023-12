Sjáðu myndbandið – Ótrúleg ástæða þess að þeir mættu seint í gær

Hópur stuðningsmanna West Ham varð seinn á leik liðsins gegn Fulham í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem bátur þeirra klessti á brú.

Hefð er fyrir því að stuðningsmennirnir ferðist á Craven Cottage, heimavöll Fulham, á báti en það þykir góð leið til að fara frá Austur til Vestur Lundúna.

Það fór þó ekki vel í þetta skiptið því báturinn klessti á, eins og sjá má hér neðar.

Þetta var ekki góður dagur fyrir stuðningsmennina heilt yfir því West Ham tapaði leiknum gegn Fulham 5-0.

Probably quite stressful trying to get West Ham fans to the game on time… another blow for Hammersmith bridge, but the chants are a bit special… (seems minor damage and hope all ok) pic.twitter.com/vt6zhoM97L

— Greg Jackson (@g__j) December 10, 2023