Gerrard vill bjóða í leikmann Manchester United

Anthony Martial er á förum frá Manchester United í janúar eða í sumar. Það er áhugi á honum frá Sádi-Arabíu.

Samningur hins 28 ára gamla Martial rennur út eftir leiktíðina en kappinn skrifaði undir fimm ára samning við United 2019 með möguleika á árs framlengingu. Verður sá möguleiki hins vegar ekki nýttur af hálfu United og fer leikmaðurinn því frítt næsta sumar, nema hann verði seldur í janúar.

Martial var keyptur til United 2015 og varð um leið dýrasti táningur sögunnar. Kostaði hann 36 milljónir punda og kom frá Monaco en kaupverðið gat hækkað í 58 milljónir punda. Það er óhætt að segja að Martial hafi ekki staðið undir væntingunum á tíma sínum hjá United.

Steven Gerrard, stjóri Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu, er nú sagður vilja fá Martial til sín en Jordan Henderson er til að mynda á mála hjá félaginu.

Al-Ettifaq gæti boðið 10 milljónir evra í Martial í janúar samkvæmt blaðamanninum Ekrem Konur.

