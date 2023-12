Athæfi Mourinho í gær vakti mikla athygli – Sjón er sögu ríkari

AS Roma og Fiorentina mættust í mögnuðum leik í Serie A í gær. Athæfi Jose Mourinho, stjóra Roma, undir lok leiks vakti mikla lukku.

Romelu Lukaku kom Roma yfir strax á 5.mínútu en fljótlega í seinni hálfleik fór allt í skrúfuna. Nicola Zalewski fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt á 64. mínútu og skömmu síðar jafnaði Fiorentina.

Á 87. mínútu fékk Lukaku svo beint rautt spjald.

Mourinho vildi ólmur halda í stigið og sendi því boltastrák með skilaboð til leikmanna Roma inn á völlinn. Rétti drengurinn Rui Patricio, markverði Roma, skilaboðin.

Roma hélt út og lokatölur 1-1. Liðið er í fjórða sæti með 25 stig.

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 10, 2023