Allt logaði á Twitter eftir skelfilegt tap Manchester United – Rikki birti mynd af Guðna

Það var boðið upp á gríðarlega óvænt úrslit í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en leikið var á Old Trafford, heimavelli Manchester United.

Man Utd fékk Bournemouth í heimsókn og fékk alvöru skell á heimavelli eftir flotta frammistöðu gegn Chelsea á dögunum.

Bournemouth hefur verið á góðu róli undanfarið og vann sannfærandi 3-0 útisigur á heimaliðinu í kvöld.

Bournemouth hefur nú ekki tapað í síðustu fimm leikjum sínum en sigur liðsins var í raun aldrei í hættu í þessari viðureign.

Stuðningsmenn Man Utd voru svo sannarlega bálreiðir eftir frammistöðuna í kvöld og létu vel í sér heyra á Twitter.

Dæmi um það má sjá hér.

Gerið aðeins meira grín að þessu Bournemouth liði. Sturlaða frammistaðan gegn þessu hundleiðinlegt United liði. https://t.co/JlJlK2GOXG — JS el johann (@Eljohann4) December 9, 2023

Has anyone ever won manager of the month and lost their job in the same weekend? — Gary Lineker (@GaryLineker) December 9, 2023

Consistently Inconsistent! An abysmal result.. — Gary Neville (@GNev2) December 9, 2023

Ten Hag at FT. Wonder what’s going through his mind… pic.twitter.com/iL4RID7tEe — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) December 9, 2023

Anyway, after all my ranting I still don’t want Ten Hag sacked till we get proper directors and kick about 80% of these players out. Club is too shit — TÈMÍDAYỌ̀ (@OlaniyiTemiD1) December 9, 2023

Ten Hag’s signings haven’t worked out the way they should have this season and that is a big disappointment. This is a painful fact. — Ibrahim Hamwi (@IbrahimHamwi) December 9, 2023

Is this the last of ten hag? — neelabjo paul (@neelabjopaul) December 9, 2023

The PIG Erik ten Hag era has ended. — Manchester United (@GoatMusab) December 9, 2023

Time to kick #TenHag out — Gopi Chand (@Gopi_Chand_S) December 9, 2023