Pogba féll aftur á lyfjaprófi og er á leið í langt bann

Paul Pogba miðjumaður Juventus féll aftur á lyfjaprófi þegar ákveðið var að prófa hann aftur eftir að hafa fallið á fyrsta prófinu.

Fabrizio Romano segir frá þessu og segir að Juventus skoði nú stöðuna og hvort rifta eigi samning hans.

Talið er að Pogba fái langt bann en hann gæti fengið allt að fjögurra ára bann fyrir þetta samkvæmt ítölskum miðlum.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today.

🇫🇷 Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023