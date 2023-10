Guardiola skákaði Sir Alex Ferguson með sigrinum í gær

Pep Guardiola stýrði Manchester City til sigurs í Meistaradeild Evrópu og var það sigur númer 103 í deild þeirra bestu.

Manchester City vann dramatískan sigur í Þýskalandi eftir tvö töp í röð á Englandi en liðið heimsótti RB Leipzig. Phil Foden kom City yfir en heimamenn jöfnuðu.

Það var hins vegar Julian Alvarez sem kom City yfir þegar lítið var eftir og Jeremy Doku bætti við því þriðja þegar lítið var eftir.

Með sigrinum tekur Guardiola fram úr Sir Alex Ferguson sem vann 102 leiki sem stjóri í Meistaradeildinni.

Guardiola þar sjö sigra í viðbót til að komast á toppinn fari svo að Carlo Ancelotti vinni ekki fleiri leiki með Real Madrid en hann er á toppnum.

