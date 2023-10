West Ham hlóð í svakalega kynjaveislu fyrir Dagnýju – Landsliðskonan á von á sínu öðru barni

Dagný Brynjarsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu á von á sínu öðru barni og hefur sökum þess þurft að taka sér frí frá boltanum.

Dagný leikur með West Ham í ensku úrvalsdeildinni en félagið birti í dag myndband af kynjaveislu sem félagið bauð Dagný að halda.

Þar kom í ljós að Dagný á von á strák.,

Boy or Girl? 🤔

No cheating, make your guess below! ⬇️ pic.twitter.com/F4x4m2vqgS

— West Ham United Women (@westhamwomen) October 4, 2023