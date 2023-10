Hlustaðu á hreint lygilegt samtal í VAR herberginu er mistökin sem kostuðu Liverpool mikið voru gerð – Mikið blótað þegar skitan kom í ljós

Búið er að birta samtalið í VAR herberginu í kringum löglegt mark Liverpool gegn Tottenham um helgina sem var dæmt af vegna mistaka.

Mark Luis Diaz var flaggað af vegna rangstöðu í leiknum og við skoðun í VAR herberginu kom í ljós að markið átti að standa. Þar vissu menn hins vegar ekki að það hefði verið flaggað og ákvörðunin látin standa.

Þeir komust svo auðvitað að því að dómarar úti á velli hafi upphaflega flaggað markið af. Þannig var löglega markið dæmt af og eru allir í kringum Liverpool liðið skiljanlega brjálaðir, en Tottenham vann leikinn 2-1.

Nú er búið að birta samtal dómara í VAR herberginu en þess ber að geta að dómari úti á velli heyrir ekki allt samtalið, bara það sem beinist að honum.

Hér að neðan má hlusta.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham.

Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023