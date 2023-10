Sjáðu athyglisvert myndband sem er í dreifingu – Þurfti huggun úti á velli þrátt fyrir stórsigur Arsenal um helgina

Emile Smith Rowe, leikmaður Arsenal, var ansi svekktur með sjálfan sig þrátt fyrir sigur liðsins um helgina í ensku úrvalsdeildinni.

Arsenal valtaði yfir Bournemouth 0-4 og kom Smith Rowe inn á sem varamaður. Kappinn hefur ekki verið í stóru hlutverki undanfarna mánuði þrátt fyrir að miklar vonir hafi verið bundnar við hann hjá Arsenal.

Smith Rowe klikkaði á dauðafæri í leiknum og var greinilega ansi svekktur með sig.

Hann þurfti huggun eftir leik á meðan Arsenal fagnaði stórsigri sínum.

Myndband af þessu er hér að neðan.

Emile Smith Rowe disappointed after he feels he should have scored against Bournemouth yesterday.😢

Keep believing brother!❤️💪🏼

