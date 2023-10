Er næstur að samningaborðinu hjá Arsenal

Arsenal er að vinna í því að framlengja samning Ben White.

Undanfarna mánuði hefur Arsenal unnið að því að fá lykilmenn til að skuldbinda sig til framtíðar. Hafa þeir Bukayo Saka og Martin Ödegaard til að mynda krotað undir nýja samninga.

White gekk í raðir Arsenal frá Brighton árið 2021 og hefur staðið sig frábærlega.

Samningur kappans rennur ekki út fyrr en 2026 en þrátt fyrir það vill Arsenal framlengja hann.

Talið er að viðræður á milli aðilana gangi vel.

