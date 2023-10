Birtir sláandi myndband af Old Trafford frá því um helgina

Stuðningsmenn Manchester United vilja sjá eigendur félagsins, Glazer fjölskylduna, hefja endurbætur á heimavelli þess Old Trafford og það snarasta.

United tók á móti Crystal Palace á laugardag og tapaði 0-1. Liðið hefur farið hræðilega af stað í ensku úrvalsdeildinni.

Eigendurnir eru langt frá því að vera vinsælir á meðal stuðningsmanna og ekki bætir ástandið á Old Trafford úr skák.

Stuðningsmaður birti myndband af því hvernig stúkan lak á leiknum á laugardag og áhorfendur voru rennandi blautir.

Sjón er sögu ríkari, myndband af þessu er hér að neðan.

It was a wet one at Old Trafford today. The Glazers need to invest in fixing the roof of the stadium. 🌧 pic.twitter.com/5b2Ia6QUvo

— Kyle Hall (@KyleHall1996) September 30, 2023