Sjáðu óhugnanlegt atvik í Hollandi: Lenti í lífshættulegum meiðslum – Leikurinn flautaður af

Skelfilegt atvik átti sér stað í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld er Ajax spilaði við RKC Waalwijk.

Markmaður Waalwijk, Etienne Vassen, varð fyrir meiðslum undir lok leiks og var leikurinn flautaður af.

Óttast er að markmaðurinn sé hálsbrotinn en hann var borinn af velli nokkrum mínútum áður en lokaflautið átti að gella.

Vaassen missti meðvitund eftir baráttu við framherja Ajax, Brian Brobbey, er staðan var 2-3 fyrir gestunum í Ajax.

Kristian Nökkvi Hlynsson leikur með Ajax en var á varamannabekknum.

Atvikið má sjá hér.

Moment when Etienne Vaessen collided with Brian Brobbey of Ajax. Hope he pulls through pic.twitter.com/CRE3P4jEvI

— 9ja Futball Addict (@9jafutballnews) September 30, 2023