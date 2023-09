Sjáðu ótrúleg tilþrif Trent á körfuboltavellinum – Viðbrögð liðsfélaga hans stóðu ekki á sér

Trent Alexander-Arnold sýndi ótrúleg tilþrif þegar hann sparkaði körfubolta ofan í körfu af þó nokkru færi.

Allt náðist þetta á myndband en bakvörðurinn knái var með liðsfélögum sínum í körfubolta.

Alexander-Arnold ákvað að láta á það reyna að sparka í körfuna og tókst það svona heldur betur vel.

Viðbrögð liðsfélaga stóðu ekki á sér í kjölfarið.

Sjón er sögu ríkari. Myndband af þessu er hér að neðan.

Trent casually half volleying a basketball in the hoop with his weak foot. 🥶 pic.twitter.com/09V0pkgyxd

— Samuel (@SamueILFC) September 27, 2023