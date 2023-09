Gattuso tekur við sem stjóri Marseille

Gennaro Gattuso er að taka við sem stjóri franska stórliðsins Marseille.

Ítalinn hefur verið án starfs síðan í byrjun árs þegar hann fór frá Valencia en er nú að landa spennandi starfi í Frakklandi.

Talið er að Gattuso muni skrifa undir hjá Marseille síðar í dag.

Auk Valencia hefur Gattuso einnig verið við stjórnvölinn hjá Napoli, AC Milan, Pisa, Crete, Palermo og Sion á stjóraferlinum.

Marseille er sem stendur í áttunda sæti frönsku úrvalsdeildarinnar og er verk að vinna fyrir Gattuso.

Gennaro Gattuso has landed in Marseille as he will sign in as new OM head coach later today 🚨⚪️🔵 #OM #TeamOM

Done, sealed and confirmed. 🇮🇹 pic.twitter.com/uZ7i076zNY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023