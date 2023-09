Tottenham krækti í undrabarnið sem mætir þó ekki fyrr en 2025

Tottenham hefur staðfest að hann afar spenandi Luka Vuskovic gangi í raðir félagsins 2025.

Um er að ræða 16 ára gamlan miðvörð Hajduk Split sem var eftirsóttum af fjölda stórliða.

Vuskovic lék sinn fyrsta leik fyrir aðalliðið aðeins 15 ára gamall.

Kappinn skrifar undir fimm ára samning við Tottenham sem tekur gildi þegar hann gengur formlega í raðir félagsins 2025.

We are delighted to announce that we have reached agreement for Luka Vuskovic to join the Club in 2025 from Hajduk Split 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 25, 2023