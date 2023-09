Sjáðu rauða spjaldið umtalaða – Stuðningsmenn Chelsea alls ekki sáttir

Malo Gusto fékk að líta beint rautt spjald í dag er lið Chelsea mætti Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

Bakvörðurinn sýndi sólann er hann barðist um boltann og fékk í kjölfarið beint rautt spjald.

Margir stuðningsmenn Chelsea eru ósáttir með þennan dóm en liðið tapaði að lokum 1-0 á heimavelli.

Atvikið umtalaða má sjá hér.

Should appeal Gusto’s red card – on second watch it’s beyond harsh; didn’t go through the player to get the ball and wasn’t reckless.

But doubt we will and they probs won’t discuss it on that VAR review show.

Pathetic. pic.twitter.com/MEHMUQT6VE

— Dec (@CFCdetails) September 24, 2023