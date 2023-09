Rashford lenti í bílslysi eftir leikinn gegn Burnley – Sjáðu myndbandið sem er í dreifingu

Marcus Rashford, leikmaður Manchester United, er ómeiddur eftir að hafa lent í bílslysi í gær.

Rashford var á heimleið eftir leik liðsins við Burnley en Man Utd vann þar 1-0 sigur á Turf Moor.

Slysið átti sér í stað í Manchester en leikmenn keyrðu eigin bíla heim eftir að rúta flutti þá á æfingasvæði félagsins.

Myndbandið hefur vakið töluverða athygli en sem betur fer er í lagi með Rashford en það sama má ekki segja um bifreið leikmannsins.

Myndbandið umtalaða má sjá hér.

Marcus Rashford was involved in a car crash in his Rolls-Royce after the Burnley game last night.

Thankfully he’s all okay… 🙏 pic.twitter.com/1VUezB6ZrK

— EPL Bible (@EPLBible) September 24, 2023