Allt brjálað í Hollandi er Kristian sat á bekknum – Lögreglan reyndi að ná tökum á stöðunni án árangurs

Stuðningsmenn hollenska félagsins Ajax urðu brjálaðir í dag er liðið spilaði við Feyenoord á heimavelli.

Ajax var að tapa þessum leik 3-0 í hálfleik og þurfti að flauta leikinn endanlega af snemma í seinni hálfleik.

Stuðningsmenn Ajax höfðu engan áhuga á að spila seinni hálfleikinn og byrjuðu að fremja skemmdarverk á eigin heimavelli.

Lögreglan reyndi að ná tökum á stöðunni en án árangurs og var ekkert annað í stöðunni en að flauta viðureignina af.

Ajax hefur lengi verið besta lið Hollands en kristian Nökkvi Hlynsson er á mála hjá liðinu og var á varamannabekknum.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡

The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨pic.twitter.com/ZyqtlrT6J8

— Football Away Days (@FBAwayDays) September 24, 2023