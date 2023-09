Xavi nálægt því að krota undir

Knattspyrnugoðsögnin Xavi, sem er í dag stjóri Barcelona, er nálægt því að framlengja samning sinn við félagið.

Xavi tók við Barcelona árið 2021 og hefur gengið upp og ofan síðan en liðið var spænskur meistari í vor.

Mikil ánægja er með Xavi innan Barcelona og vilja æðstu menn því semja við hann á ný. Núgildandi samningur Xavi rennur út eftir tímabilið.

Báðir aðilar hafa gert með sér samkomulag um nýjan samning sem gildir árið lengur en það eða til 2025.

Þetta verður gert opinbert á næstunni ef marka má nýjustu fréttir.

Xavi er auðvitað goðsögn innan Barcelona frá árum sínum þar sem leikmaður.

🔵🔴 Barcelona are now set to confirm Xavi’s new deal valid until June 2025 — one more year added to current deal.

Official statement soon, agreement in place since two weeks and now set to be signed.

Xavi stays with longer contract. pic.twitter.com/jADl6rMdqM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2023