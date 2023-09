Sjáðu myndbandið: Hafa miklar áhyggjur af Messi vegna viðbragða hans í nótt

Lionel Messi fór meiddur af velli í sigri Inter Miami á Toronto í nótt.

Liðin mættust í MLS-deildinni og vann Inter Miami 4-0 sigur.

Messi neyddist þó til að fara af velli á 37. mínútu leiksins og hafa stuðningsmenn liðsins og hans áhyggjur af honum vegna viðbragðanna við því.

In the 37th minute of the game between Inter Miami and Toronto, Lionel Messi subbed off due to a possible injury. 🥲

Hope it's not very serious and he gets well soon. 🙏⚽#Messi #InterMiamiCF #MIAvTOR #MLS #Matchday #football #TrendingNow pic.twitter.com/UxmkWG4njM

— SportsTattoo Media (@thesportstattoo) September 21, 2023