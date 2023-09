Svaf hjá konu eftir djammið og allt virtist í lagi – Mánuði síðar hringdi hún og var með óvenjulegar hótanir

Daninn Nicklas Bendtner var á knattspyrnuferli sínum oftar í fréttum fyrir það sem hann gerði utan vallar frekar en innan hans. The Upshot rifjar upp lygilega sögu af honum.

Bendtner var lengst af hjá Arsenal og djammaði mikið á þeim tíma.

Eitt sinn fór hann heim með konu af djamminu og þau sváfu saman. Allt virtist í blóma en mánuði síðar sendi konan á hann að hún væri ólétt. Ekki nóg með það, hún hótaði að fara í fjölmiðla með málið ef Bendtner myndi ekki borga fyrir sig brjóstastækkun.

Bendtner vildi engin vandræði og varð við þessu.

Hann rifjaði þetta hins vegar upp í bók sinni síðar. Þar talaði hann um að það hafi verið hættulegt að fara heim með konum af djamminu sem frægur maður og að hann hafi eftir þetta frekar viljað halda sig við vændiskonur.

Bendtner er 35 ára gamall en hann lagði skóna á hilluna 2019, þá leikmaður FCK í heimalandinu.

Nicklas Bendtner was a certified shagger.

From baristas to baronesses, the Danish striker bedded them all.

But Bendtner’s horny habits came back to haunt him when he was blackmailed for a boob job…

While starring for Arsenal, Nicklas hooked up with a lovely local lady.

A… pic.twitter.com/hnPE8tKvQ3

— The Upshot (@UpshotTowers) September 19, 2023