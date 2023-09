Andre Onana fær falleinkunn fyrir frammistöðu sína gegn Bayern Munchen í kvöld.

Um var að ræða leik í Meistaradeildinni en Onana fékk á sig fjögur mörk í 4-3 sigri heimamanna.

Fyrsta mark Bayern skrifast algjörlega á Onana sem hleypti lausu skoti í netið af ágætlega löngu færi.

Mistök hans má sjá hér.

They told me Andre Onana was better than Ederson 😂😂😂😭😭😭😭😭😂😂😂😂 pic.twitter.com/asd5T9PaCo

— 47 (@TheFodenSZN) September 20, 2023