Ótrúlegt atvik átti sér stað í Meistaradeildinni í kvöld er Lazio og Atletico Madrid mættust.

Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en mark Lazio skoraði maður að nafni Ivan Provedel sem leikur í marki.

Provedel jafnaði metin með skalla í blálokin og sá um að tryggja ótrúlegt stig.

Þetta má sjá hér.

