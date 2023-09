Fór að sofa hjá eiginkonu helstu fyrirmyndar sinnar – Svona hefndi eiginmaðurinn sín mörgum árum síðar

Hjónaband Mauro og Wöndu Icardi hefur verið áberandi í fjölmiðlum í gegnum tíðina. Það var ekki síður áhugavert hvernig þau kynntust. The Upshot rifjar þetta upp.

Árið 2012 léku þeir Icardi og Maxi Lopez saman hjá Sampdoria. Icardi var mikill aðdáandi Lopez og ákveðinn draumur að rætast að spila með honum.

Það stoppaði Icardi þó ekki á þeim tíma í að fara að sofa hjá konu hans, Wöndu.

Wanda og Lopez skildu og hún fór að vera með Icardi.

Síðar fór Icardi til Inter og mætti svo Lopez og Sampdoria. Var þetta kallaður Wöndu-slagurinn.

Það byrjaði ekki vel því Lopez neitaði að taka í hönd Icardi.

Icardo hafði þó betur og skoraði tvisvar í 4-0 sigri.

Lopez hefndi sín nokkrum árum seinna þegar í ljós kom að Icardi væri farinn að halda framhjá Wöndu.

„Trúið þið á karma?“ spurði hann fylgjendur sína og má segja að hann hafi átt lokaorðið.

Meet your heroes. Just don't shag their wife and adopt their children.

That's the lesson from Mauro Icardi's adventures with his former teammate Maxi Lopez…

The year is 2012 and Argentine striker Mauro Icardi is living the dream, playing alongside his childhood hero Maxi… pic.twitter.com/2AJGobPeef

— The Upshot (@UpshotTowers) September 19, 2023