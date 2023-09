Sjáðu ótrúlegt myndband: Mörgum brugðið er þeir sáu mann hlaupa nakinn um götur borgarinnar – Ástæðan er nú komin í ljós

Stuðningsmaður Barcelona hljóp nakinn um götur Lissabon eftir mark Joao Felix gegn Real Betis um helgina.

Felix var að byrja sinn fyrsta leik fyrir Börsunga eftir að hann kom á láni frá Atletico Madrid.

Í síðustu viku lofaði stuðningsmaður Barcelona, Named Yazor, að hann myndi hlaupa nakinn í kringum Marques de Pombal hringtorgið í Lissabon ef Felix myndi skora fyrir Barcelona.

Yazor stóð við stóru orðin eftir mark Felix og hljóp allsnakinn í kringum hringtorgið. Þetta vakti auðvitað mikla athygli.

Felix hafði gaman að og hló mikið ef marka má svar hans.

Sjón er sögu ríkari. Athæfi Yazor má sjá hér að neðan.

said and done pic.twitter.com/al9D2w0DNR

— yazor (@astroyazor) September 15, 2023