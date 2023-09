Ödegaard afar nálægt því að skrifa undir – Launin munu hækka vel

Martin Ödegaard, fyrirliði Arsenal, er nálægt því að framlengja samning sinn við félagið.

Samningur Ödegaard rennur út undir lok næstu leiktíðar en það er í algjörum forgangi hjá Arsenal að framlengja hann.

Ödegaard og hans fulltrúar eru mjög ákvæðir fyrir nýjum samningi hjá Arsenal svo það má búast við því að gengið verði frá öllu á næstunni.

Talað hefur verið um að nýr samningur verði til fjögurra ára og að laun Ödegaard, sem nú eru í 120 þúsund pundum á viku, muni hækka vel.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023