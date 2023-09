Nýr samningur breytir engu og Bayern ætlar að láta til skara skríða í janúar

João Palhinha skrifaði í gær undir nýjan samning við Fulham eftir öll lætin á lokadegi félagaskiptagluggans.

Samningurinn vekur athygli en Palhinha var mættur til Þýskalands að skrifa undir þegar Fulham hætti við.

Fulham gat ekki fundið eftirmann Palhinha og ákvað að selja hann ekki. Hann fær því vænlega launahækkun núna.

Sú staðreynd breytir því ekki að FC Bayern ætlar að reyna að kaupa Palhinha í janúar og Fulham er meðvitað um áhugann.

Fabrizio Romano segir að Fulham ætli sér að fá væna summu fyrir Palhinha og nýr samningur beri þess merki.

FC Bayern want to try again for João Palhinha in January despite new deal signed yesterday 🔴🇵🇹 #FCBayern

Sources believe new contract was key to give João an improved salary after crazy Deadline Day story but it won’t change plan to sell him for huge fee in 2024. pic.twitter.com/3z7zNreuOy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2023