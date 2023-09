Engar líkur á að Thiago fari í dag

Það eru engar líkur á að Thiago Alcantara fari frá Liverpool til Tyrklands áður en glugginn þar í landi lokar í kvöld.

Thiago gekk í raðir Liverpool árið 2020 en tími hans þar hefur einkennst af meiðslum.

Nokkrir miðjumenn Liverpool hafa yfirgefið félagið í sumar en Thiago mun ekki gera slíkt hið sama.

Fenerbaçe og Trabzonspor hafa sýnt honum áhuga en munu ekki klófesta hann fyrir lok gluggans.

Thiago er 32 ára gamall og á ár eftir af samningi sínum við Liverpool.

