Ætlar ekki að fara frá Liverpool á næstu dögum þrátt fyrir mikinn áhuga

Thiago Alcantara miðjumaður Liverpool hefur ekki neinn áhuga á að fara frá félaginu á næstu dögum.

Lið í Tyrklandi hafa sýnt því áhuga á að kaupa spænska miðjumanninn núna áður en glugginn lokar þar í landi.

Fenerbache og Trabzonspor hafa sýnt því áhuga en Thiago hefur í sumar hafnað öllum liðum.

Thiago hefur látið vita af því í allt sumar að hann sé ekki á förum þrátt fyrir félagið væri til í að skoða það.

Lið í Sádí Arabíu hafa einnig sýnt Thiago áhuga sem er að jafna sig af meiðslum.

Thiago Alcantara has been linked with Turkish clubs Fenerbaçe & Trabzonspor including details of formal proposal for the Spanish midfielder 🔴🇹🇷

⛔️ Understand there’s absolutely NO chance. Thiago always wanted to stay at Liverpool this summer and won’t move to Turkey. pic.twitter.com/EtOyWLnOeB

