Verratti ekki sá eini sem fer frá PSG til Katar í þessum mánuði

Marco Verratti er ekki eini leikmaður Paris Saint-Germain sem fer til Katar í þessum mánuði. Julian Draxler er á leið þangað einnig.

Verratti gekk í raðir Al Arabi í gær en Aron Einar Gunnarsson er á mála hjá félaginu.

Draxler er nú á leið til Al Ahli SC í sömu deild.

Draxler er 29 ára gamall og getur spilað á miðju og kannti. Miklar vonir voru bundnar við hann en ferill hans hefur legið niður á við undanfarin ár.

Á síðustu leiktíð var Draxler á láni hjá Benfica en hann á tæpt ár eftir af samningi sínum við PSG.

Al Ahli SC have booked medical tests for Julian Draxler, waiting to complete final details of the deal with PSG 🇶🇦🇩🇪

Negotiations advancing to final stages after Draxler’s green light, as called by @Plettigoal.

Plan to get it done in 24/48h. pic.twitter.com/cK3Zo2DnWW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023