Shelvey mættur í tyrkneska boltann

Jonjo Shelvey er mættur í tyrkneska boltann. Þetta var staðfest í dag.

Miðjumaðurinn, sem er 31 árs gamall, er genginn í raðir Çaykur Rizespor en liðið leikur í tyrknesku úrvalsdeildinni.

Shelvey kemur frá Nottingham Forest. Hann gekk í raðir félagsins í janúar eftir sjö ár hjá Newcastle.

Kappinn er hins vegar ekki inn í myndinni og er nú mættur til Tyrklands, þar sem hann skrifar undir lánssamning út yfirstandandi leiktíð.

