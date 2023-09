Shakira tryllti lýðinn og skaut fast á Pique í nótt – Milljónir horfðu á og voru agndofa

Shakira heldur áfram að skjóta fast á Gerard Pique fyrrum varnarmann Barcelona og fyrrum unnusta sinn.

Pique og Shakira slitu sambandi sínu á síðasta ári en það hefur andað köldu þeirra á milli.

Pique var fljótur að finna sér aðra konu sem er talsvert yngri en Shakira en saman áttu þau tvö börn.

Shakira kom fram á VMA hátíðinni í gær en þar söng hún meðal annars lagið þars em hún lætur Pique heyra það.

„Ég er virði tveggja 22 ára,“ segir Shakira meðal annars en unnusta Pique er í dag 22 ára gömul.

Frammistaða Shakira á hátíðinni þar sem allar stjörnur tónlistarinnar voru mættar og milljónir horfðu á hefur vakið mikla athygli.

„Þú skiptir út Ferrari fyrir Twingo,“ segir Shakira einnig í laginu en Pique keypti sér Twingo eftir að lagið kom út til að svara Shakira.

.@SHAKIRA 👏 DID 👏 THAT 👏

She lit the #VMAs stage on 🔥🔥🔥 with her Vanguard performance!! pic.twitter.com/RgaXbHkmId

— Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023