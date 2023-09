Jadon Sancho reyndi að fela sig í dag – Sjáðu myndina

Jadon Sancho reyndi að fela sig eins og hann gat þegar hann mætti á æfingasvæði Manchester United í morgun.

Æðstu yfirmenn Manchester United eru byrjaðir að skipta sér af málefni Sancho og Erik ten Hag. Sancho var sakaður um að vera latur á æfingum af Ten Hag og sökum þess komst hann ekki í leikmannahóp liðsins á dögunum.

Sancho varð reiður yfir þessu og sakaði Ten Hag opinberlega um lygar. Síðan þá hefur lítið heyrst af málinu en þeir félagar áttu fund á mánudag sem ensk blöð segja að hafi ekki farið vel.

Sökum þess eru John Murtough yfirmaður knattspyrnumála og Richard Arnold stjórnarformaður farnir að skipta sér af málinu.

Segir Daily Mail í frétt sinni að þeir félagar ætli að reyna að laga andrúmsloftið á milli Ten Hag og Sancho.

Jadon Sancho has returned to #mufc training after his fall out with Erik ten Hag. [Mail] pic.twitter.com/G2Rbhj12Oa

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) September 14, 2023