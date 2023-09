Sjáðu ótrúleg dómaramistök sem áttu sér stað í gær – Son trúði ekki sínum eigin augum

Enski dómarinn Andy Madley gerði sig sekan um slæm mistök er hann dæmdi vináttulandsleik Sádi-Arabíu og Suður-Kóreu í gær.

Liðin mættust í vináttuleik í Newcastle, en eigendur Newcastle eru einmitt Sádar.

Ótrúlegt atvik átti sér stað þegar Hassan Altambakti varnarmaður Sáda klippti Heung-Min Son niður er sá síðarnefndi var að sleppa í gegn.

Ekkert var dæmt þó svo að brotið hafi þótt nokkuð augljóst og var Tottenham leikmaðurinn gáttaður, eins og sjá má hér neðar.

Þetta kom þó ekki að sök því Suður-Kórea vann leikinn 1-0.

Heung-Min Son has been denied the clearest penalty you will ever see for the rest of your days 😭 pic.twitter.com/sSsw82pFcR

