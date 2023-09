Leggur skóna á hilluna eftir langan og flottan feril

Markvörðurinn Samir Handanovic er að leggja skóna á hilluna.

Hinn 39 ára gamli Handanovic fór frá Inter í sumar þegar samningur hans rann út. Hann hefur ekki skrifað undir hjá nýju félagi.

Slóveninn var í 11 ár hjá Inter en var orðinn varaskeifa undir lokin.

Handanovic vann Ítalíumeistaratitilinn einu sinni á tíma sínum hjá Inter og varð þá bikarmeistari í tvígang.

Kappinn á að baki 81 A-landsleik fyrir hönd Slóveníu.

