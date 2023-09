Er þetta versta stuðningsmannalag allra tíma? – „Mig langar að æla“

Margir knattspyrnuáhugamenn víða um heim, þá sérstaklega á Englandi, eru vægast sagt ekki hrifnir af stuðningsmannalagi sem samið hefur verið um Billy Sharp í Bandaríkjunum.

Framherjinn 37 ára gamli er nú á mála hjá LA Galaxy í Bandaríkjunum eftir langan feril á Englandi. Hann fór þangað í sumar frá Sheffield United.

Nú hefur verið samið stuðningsmannalag um Sharp í Los Angeles. Textinn er við hið vinsæla lag Baby Shark.

Fólk er vægast sagt ekki hrifið af þessu uppátæki Bandaríkjamanna. Daily Mail spyr á samfélagsmiðlum sínum hvort um sé að ræða versta stuðningsmannalag allra tíma.

Fólk keppist þá við að drulla yfir lagið. „Vá. Mig langar að æla,“ skrifar einn og margir taka í sama streng.

Dæmi hver fyrir sig. Lagið er hér að neðan.

Americans sing Billy Sharp to the tune of “Baby Shark”🤢 pic.twitter.com/fsA7r4KZd7

— Football Chants (@FootyFansChants) September 12, 2023