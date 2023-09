United hefur ekki einn einasta áhuga á að semja við Anwar El Ghazi

Manchester United hefur engan áhuga á að semja við Anwar El Ghazi eins og fjallað hefur verið um.

Athletic segir frá því að umboðsmaður Anwar El Ghazi hafi boðið United að fá hann.

Félagið hefur ekki áhuga á því þrátt fyrir vandræði Antony og þá staðreynd að Jadon Sancho er í stríði við þjálfarann.

Facundo Pellistri fær stór tækifæri á næstunni en félagið vill ekki semja við Anwar El Ghazi fyrrum kantmann Aston Villa sem er án félags.

United telur sig geta leyst málin með Pellistri, Garnacho og svo geta Bruno Fernandes og Mason Mount farið út til hægri.

