Í forgangi hjá Manchester United að semja við ungstirni

Það er í forgangi hjá Manchester United að semja við hinn unga Facundo Pellistri.

Pellistri er 21 árs gamall en kantmaðurinn hefur komið við sögu í tveimur leikjum í ensku úrvalsdeildinni það sem af er leiktíð.

United sér hann sem leikmann fyrir framtíðina og vill því að hann skuldbindi sig.

Samningur Pellistri rennur út eftir tvö ár en það er búist við því að það takist að framlengja við hann.

Understand Manchester United now consider Facundo Pellistri's new deal one of the priorities as talks already took place in April and during the summer 🔴🇺🇾

Pellistri, under contract until June 2025; talks over new long term deal are set to advance soon. pic.twitter.com/HE9VguwoUZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023